Fin de una era en Mega: Catalina Edwards renuncia tras 20 años en el canal

La emblemática periodista deja el holding donde forjó gran parte de su carrera. Su salida se da en medio de trascendidos que la vinculan a un nuevo desafío en una radio ligada a Canal 13.

Viernes 16 de enero de 2026 17:10
Un verdadero impacto generó en el mundo de las comunicaciones la renuncia de Catalina Edwards a Megamedia, empresa a la que estuvo ligada por cerca de dos décadas y donde se convirtió en uno de sus rostros más reconocidos.

La periodista, que durante años condujo noticieros en distintos horarios y también fue panelista de programas matinales, se desempeñaba actualmente en Radio Infinita.

Según información que trascendió en medios nacionales, Edwards presentó su renuncia “por motivos personales”. Sin embargo, versiones apuntan a que la comunicadora ya habría llegado a un acuerdo para sumarse a una estación radial vinculada a Canal 13, marcando así su arribo a la competencia.

Desde Megamedia confirmaron la noticia a través de un comunicado oficial, donde señalaron: “Después de dos décadas junto a nosotros, le agradecemos por su compromiso, cercanía y entrega, deseándole todo el éxito en sus próximos desafíos personales y laborales”.

Cabe recordar que en febrero de 2025 la periodista volvió brevemente a la televisión como jurado del Festival de Viña del Mar.

