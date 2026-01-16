Fin de una era en Mega: Catalina Edwards renuncia tras 20 años en el canal

Un verdadero impacto generó en el mundo de las comunicaciones la renuncia de Catalina Edwards a Megamedia, empresa a la que estuvo ligada por cerca de dos décadas y donde se convirtió en uno de sus rostros más reconocidos.

La periodista, que durante años condujo noticieros en distintos horarios y también fue panelista de programas matinales, se desempeñaba actualmente en Radio Infinita.

Según información que trascendió en medios nacionales, Edwards presentó su renuncia “por motivos personales”. Sin embargo, versiones apuntan a que la comunicadora ya habría llegado a un acuerdo para sumarse a una estación radial vinculada a Canal 13, marcando así su arribo a la competencia.

Desde Megamedia confirmaron la noticia a través de un comunicado oficial, donde señalaron: “Después de dos décadas junto a nosotros, le agradecemos por su compromiso, cercanía y entrega, deseándole todo el éxito en sus próximos desafíos personales y laborales”.

Cabe recordar que en febrero de 2025 la periodista volvió brevemente a la televisión como jurado del Festival de Viña del Mar.

PURANOTICIA