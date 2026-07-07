Fin de la tregua: Angélica Castro demanda por divorcio culposo a Cristián de la Fuente tras no lograr acuerdo de bienes

Angélica Castro y Cristián de la Fuente volvieron a enfrentar un conflicto tras el quiebre de su matrimonio, luego de que la animadora presentara una demanda de divorcio culposo en contra del actor, a casi cuatro años de su mediática separación.

La acción judicial marca un nuevo capítulo en la relación de la expareja, cuyo quiebre estuvo marcado por la polémica infidelidad protagonizada por De la Fuente en México en 2022.

Los detalles de esta nueva disputa fueron revelados por la periodista Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, donde explicó que el conflicto tendría un origen principalmente económico, debido a la falta de acuerdos respecto a la división de bienes.

"Ella interpuso la demanda porque no estaban llegando a acuerdos con los temas materiales de la separación", afirmó la comunicadora, quien agregó que "una pareja de tantos años, que ha cultivado ciertos bienes, es difícil, me imagino, llegar a un acuerdo y dividirse".

Según Gutiérrez, la situación habría generado una tensión entre ambos, pese a que hasta ahora habían intentado mantener una relación cordial por el bienestar de su hija en común.

"Los abogados me dicen que la idea es llegar a un acuerdo, pero se quebró la paz que había", señaló la periodista tras tomar contacto con las defensas de ambas partes.

La presentación de la demanda ocurre luego de que Angélica Castro recordara públicamente el impacto emocional que significó el término de su matrimonio de más de dos décadas.

La animadora calificó el proceso como "traumático" y reconoció que, tras la filtración del video que involucró al actor, ambos intentaron reconstruir la relación.

"Es un dolor súper fuerte. Lo de la exposición te repercute de una manera en que puedes irte hacia adentro", expresó Castro.

Asimismo, señaló que hizo un esfuerzo por recuperar el vínculo debido a la historia familiar que compartían.

"También lo intenté, porque es una familia. Cuando son años de relación, una hija de por medio, me parece natural que se quiera regresar", sostuvo.

Sin embargo, la reconciliación no prosperó y actualmente ambos mantienen caminos separados. En ese contexto, Castro también se refirió a la nueva relación sentimental del actor, marcando distancia respecto de su vida personal.

"¿Por qué uno tiene que dar explicaciones? Es mi exmarido, no es mi amigo. Él es grande, haz lo que quieras con tu vida, sé feliz", afirmó.

Actualmente, la prioridad de la animadora sería el bienestar de su hija, mientras sus abogados buscan avanzar en la resolución de los aspectos económicos derivados de la separación.

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