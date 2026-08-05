Viviana Nunes y José Antonio Neme protagonizan cruce tras elección de Miss Universo Chile

La elección de Dominga López como la nueva Miss Universo Chile no solo estuvo marcada por la coronación de la representante nacional, sino también por la división que generó al interior del jurado, dando paso a un intercambio de declaraciones entre Viviana Nunes y José Antonio Neme.

Por una parte, Viviana Nunes analizó el triunfo de López y, aunque destacó varias de sus cualidades, puso en duda sus opciones en el certamen internacional. La exmodelo aseguró que la ganadora posee ''un gran poder comunicacional, elegante, distinta, natural» y que cuenta con movimientos muy sutiles y femeninos''.

Sin embargo, advirtió que ''creo que Miss Universo busca candidatas que destaquen más en términos de estatura, estampa, fuerza, quizá un look y un estilo más centroamericanizado''. En esa línea, fue categórica sobre las posibilidades de la chilena: ''[No va a alcanzar] para llegar al Top 5; eso no va a pasar, lamento decirlo. Y ojalá me equivoque''.

INTERCAMBIO DE ACUSACIONES

La controversia también se trasladó al desempeño del jurado durante la transmisión del certamen. José Antonio Neme marcó distancia con el resto de los evaluadores al afirmar: ''Yo tengo profundas diferencias con este jurado, lo he dicho abiertamente [...] La gente dice en redes sociales que estoy molesto. No, yo no estoy molesto, pero no estoy para sonrisitas televisivas''.

Tras esas declaraciones, Viviana Nunes sostuvo que existieron factores externos que buscaron incomodarla durante el programa. ''En este caso puntual creo que hay manos negras por detrás y sé perfectamente de dónde vienen'', afirmó.

Asimismo, vinculó la actitud del periodista con su amistad con Raquel Argandoña, asegurando que pudo haberse generado ''una instancia para hacer sentir incómoda a la enemiga de su amiga''.

Frente a esas acusaciones, José Antonio Neme descartó cualquier tipo de intervención externa o conflicto personal. ''Mi rol era un poco más odioso, porque yo no fui a poner caras plásticas ni sonrisas mentirosas. Yo llegué invitado para ser un contrapunto en el jurado'', explicó.

Respecto de su cercanía con Raquel Argandoña, el periodista también fue enfático al señalar que '''no hay ni una razón por la cual yo pudiese tener un conflicto con Viviana Nunes por la causa de mi amiga (...) lo que les quiero decir es que le di un ánimo distinto''.

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