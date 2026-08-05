¿Terremoto en Canal 13?: filtran la animadora que reemplazaría a María Luisa Godoy para acompañar a Martín Cárcamo en "Vértigo"

El eventual regreso de "Vértigo", uno de los programas estelares más recordados de Canal 13, continúa generando rumores sobre su nueva conformación, especialmente respecto a quién acompañará a Martín Cárcamo en la conducción del espacio.

En un comienzo, el nombre de María Luisa Godoy tomó fuerza como una de las principales alternativas para asumir el rol femenino del programa, luego de que Diana Bolocco quedara descartada. Sin embargo, sus compromisos y continuidad en TVN habrían dejado fuera esa posibilidad.

Ante este escenario, otra figura de la televisión chilena apareció como posible candidata para liderar el retorno del espacio. En el programa "Que te lo digo", la periodista Paula Escobar reveló que Canal 13 estaría evaluando a Millaray Viera como compañera de Martín Cárcamo.

"Me dicen: 'No, María Luisa Godoy no es la mujer que viene a Canal 13'. Mis fuentes me dicen que es una animadora que ha estado fuera de pantalla por años. Es hija de un cantante. La mujer que acompañaría a Martín Cárcamo en este regreso de Vértigo sería Millaray Viera", aseguró Escobar.

Sin embargo, la eventual llegada de Viera no estuvo exenta de cuestionamientos, debido a las dudas planteadas sobre su desempeño en un formato de alta exigencia como "Vértigo". El periodista Sergio Rojas fue crítico al referirse a sus capacidades como animadora y señaló:

"Millaray es bonita, pero no es talentosa para la animación. Ella no es una persona que pueda animar; puede conducir, que es muy distinto, y puede conducir con un sono, con alguien que le sople en la oreja".

Frente a estas críticas, Paula Escobar defendió la posibilidad de que Viera asuma el desafío y pidió esperar antes de evaluar su desempeño.

"No seamos como Viviana (Nunes) y démosle la oportunidad. A lo mejor lo hace increíble, ¿quién sabe?", comentó la periodista.

Además, junto con los rumores sobre la conducción, también se analiza el eventual regreso de Daniel Alcaíno en su recordado personaje Yerko Puchento, aunque su participación todavía está en evaluación debido a sus compromisos contractuales vigentes con Chilevisión.

PURANOTICIA