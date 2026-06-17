¿Fin anticipado o cierre programado?: terremoto en Canal 13 por el futuro del reality "Vecinos al límite"

La intensa batalla por la audiencia en el horario prime está provocando fuertes remezones en la televisión chilena. En los últimos días, Canal 13 se ha convertido en el centro de atención de los medios de espectáculos tras filtrarse una drástica información: la estación televisiva estaría evaluando poner fin de manera anticipada a las grabaciones de su actual reality, "Vecinos al límite".

El programa, conducido por Karla Constant y Sergio Lagos, ha enfrentado un complejo escenario frente a competidores como Fiebre de Baile 2 (Chilevisión) y el arrollador éxito de Volverías con tu ex 2 (Mega), quedando relegado al tercer y cuarto lugar de la sintonía.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza en las redes sociales y fueron validados por el periodista Luis Sandoval en el programa de farándula Que te lo digo (Zona Latina). El comunicador fue tajante al señalar que los resultados de rating habrían empujado a la estación a tomar medidas radicales.

"Vecinos al límite cesaría sus grabaciones antes de tiempo. Pararían de grabar y entregarían el buque en los próximos días", aseguró Sandoval.

Respecto a los plazos que maneja la producción para el desenlace de los registros, el panelista impactó al revelar que esto ocurriría "a fines de junio o los primeros días de julio". Esto, a pesar de los esfuerzos del canal por reavivar el interés del público con el ingreso de nuevos rostros y tramas llamativas, como los acercamientos entre Camilo Huerta y Paula Pavic, o el vínculo de Laura Prieto y "Bimza".

Ante el revuelo mediático, diversas fuentes internas de Canal 13 salieron al paso de las especulaciones para aclarar la situación a medios como BioBío Chile y Página 7. Desde la señal privada descartaron que se trate de un fracaso o una cancelación abrupta, argumentando que el fin de las grabaciones coincide con el diseño original del proyecto.

"Están dentro de los tiempos estipulados para terminar el rodaje", afirmaron desde el canal.

Según explicaron, el formato contempla un estándar de tres meses de grabaciones en el encierro —el cual comenzó en marzo de 2026— y ya se han registrado cerca de cuatro meses de material. Asimismo, aclararon que, si bien las cifras de rating "han fluctuado", esto no alterará la emisión del programa. Debido al desfase televisivo, el reality se habría extendido incluso más de lo presupuestado inicialmente, lo que aseguraría su permanencia en pantalla aproximadamente hasta el mes de septiembre.

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