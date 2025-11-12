Filtran polémica conversación de Gary Medel con otra mujer: aseguró “no estar ni ahí” con su nueva pareja

Gary Medel vuelve a protagonizar titulares de la farándula y no precisamente por su fútbol. Esta vez, Cecilia Gutiérrez, la polémica periodista conocida como la Miss Bombastic, publicó en Instagram material que ha dejado a más de uno boquiabierto sobre la vida personal del “Pitbull”.

Según los posteos de Gutiérrez, el defensor chileno habría hecho las maletas rumbo a Río de Janeiro acompañado de Francisca González, su nueva polola y creadora de contenido de viajes y lifestyle, junto a una amiga de ella.

"Gary volviendo de Río con su polola Fran y una amiga de ella", comentó Ceci, mostrando al jugador en pleno viaje y dejando entrever que el futbolista se pasea sin miedo a los flashes ni al escrutinio público.

Pero la polémica no termina ahí. Según Cecilia, Medel no habría dejado de enviar mensajes atrevidos a otras mujeres, aun estando en una relación formal.

"Igual no pierde el tiempo", agregó la periodista, mostrando un pantallazo donde Gary coordina un encuentro con otra mujer y confiesa que no está "ni ahí" con su pareja.

Entre viajes, romances y chats polémicos, el futbolista nuevamente se convierte en el blanco de la opinión pública, mientras los fanáticos esperan que él mismo aclare los rumores antes de que esto se salga de control.

