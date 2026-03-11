Querido periodista reemplazaría a José Antonio Neme en «Mucho Gusto»: es un exanimador del matinal

Luego de que José Antonio Neme anunciara en vivo que se tomará vacaciones, comenzaron los rumores sobre quién lo reemplazará en el matinal «Mucho Gusto» de Mega.

“Yo me voy a ir unos días libres, efectivamente, porque cumplo 45 años”, declaródías atrás el periodista.

Además, adelantó a su compañera Karen Doggenweiler que su puesto sería ocupado por otro profesional durante estos días.

“Hay un reemplazante para estos días. Hay un reemplazante que va a llegar a Mega a reemplazarme a partir del jueves… es un nombre que ha estado dando vueltas”, agregó.

Y de acuerdo a fuentes de Página 7, quien reemplazaría desde este jueves a Neme sería Gonzalo Ramírez, periodista y conductor de «Meganoticias Amanece».

De confirmarse, sería su regreso al matinal, espacio que hace algunos años ya condujo, justamente con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme.

Además, años antes, también lideró el «Buenos Días a Todos» de Televisión Nacional (TVN).

Cabe señalar que el periodista sólo estaría en el programa durante algunos días, pues Neme retomaría sus funciones en el matinal durante la próxima semana.

PURANOTICIA