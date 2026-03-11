“¿Aló, Marité Matus?”: Trini Neira en el centro de la polémica tras acusación de infidelidad

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo nacional. Esta vez, el foco está puesto en Trinidad “Trini” Neira, hija de la animadora Pamela Díaz, luego de que surgieran acusaciones de una supuesta infidelidad que involucraría al esposo de la empresaria inmobiliaria Marité Matus, el ex “Yingo” Camilo Huerta.

La información fue dada a conocer por la periodista de espectáculos Paula Escobar a través de un video publicado en Instagram, donde relató una conversación que habría sostenido con Matus. Según explicó, la empresaria asegura tener pruebas que vincularían a Huerta con la joven.

“Me muestra la conversación que tuvo con Camilo Huerta, que ella saca pantallazos con la hija de Pamela Díaz”, relató Escobar en el registro audiovisual que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con lo señalado por la comunicadora, los hechos se remontarían a la época en que Huerta trabajaba como personal trainer en un gimnasio ubicado en Chicureo. Según Matus, esta situación habría sido uno de los detonantes de su quiebre matrimonial.

“Lo único que puedo decir es que Camilo le dice a Trinidad ‘esto es sin enamorarse’ y bueno, el otro lado le dice ‘me saqué el gusto’ y de ahí en más es una cosa de alto calibre”, afirmó Escobar en el mismo video.

Tras la viralización de estas declaraciones, Trini Neira reaccionó en sus redes sociales con publicaciones que no pasaron desapercibidas. En primera instancia, respondió con emoticones de cara de payaso y risas a una publicación de un medio de espectáculos que difundía la información.

Posteriormente, la joven compartió en sus historias de Instagram una frase que muchos interpretaron como un mensaje indirecto hacia Marité Matus: “Mi paz no le desea el mal a nadie”.

Cabe recordar que previamente Trini Neira, a través de su madre Pamela Díaz, había negado haber tenido algún tipo de affaire con Camilo Huerta. Entretanto, el tema continúa generando reacciones y comentarios entre los seguidores del espectáculo nacional.

