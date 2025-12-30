Filtran los nombres de los humoristas que serían parte del Festival de Viña del Mar 2026

El Festival de Viña 2026 sigue jugando al misterio cuando falta menos de dos meses para que se levante el telón en la Quinta Vergara. Hasta ahora, la organización no ha hablado sobre quiénes harán reír al Monstruo, alimentando especulaciones y filtraciones de pasillo.

Aunque oficialmente la parrilla humorística sigue bajo siete llaves —con Asskha Sumatra, ganadora de "Coliseo" de Mega, como el único nombre confirmado—, fue Cecilia Gutiérrez quien encendió la mecha en "Primer Plano". Según la periodista, la lista ya estaría cerrada y sólo faltaría el anuncio formal.

Y si de bombazos se trata, el nombre que encabezaría el cartel sería nada menos que Stefan Kramer. El imitador regresaría por cuarta vez al escenario viñamarino, una decisión que ya estaría generando ruido debido a la millonaria cifra que recibiría por su retorno, reabriendo el eterno debate sobre cachets, favoritismos y reciclaje de rostros.

Pero Kramer no sería el único en repetir plato. También estaría de vuelta Rodrigo Villegas, quien ya enfrentó al Monstruo en 2017 y 2023, apostando nuevamente por su humor directo.

La nómina se completaría con nombres que vienen empujando fuerte desde las redes y el circuito del stand up: Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha, todos con alto arrastre digital y presentaciones exitosas fuera de la televisión tradicional.

Por ahora, silencio oficial. Pero si esta lista se confirma, Viña 2026 promete muchas risas.

PURANOTICIA