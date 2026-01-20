Filtran el nombre de la mujer con la que Américo habría sido infiel a su esposa

El nombre de Américo volvió a tomarse la agenda de espectáculos luego de las explosivas declaraciones realizadas en el programa Que Te Lo Digo, donde Sergio Rojas, aseguró que el cantante habría sido infiel a su esposa, María Teresa Órdenes, para iniciar su actual relación con la actriz y humorista argentina Yamila Reyna.

La polémica surgió a raíz del exitoso paso del artista por el Festival del Huaso de Olmué, donde se presentó el pasado fin de semana acompañado de su pareja. Según relató el equipo del programa de Zona Latina, pese a contar con acreditación de prensa, se les habría prohibido el ingreso a la conferencia de Américo por orden directa del propio cantante.

“Llega Américo, salida a la cámara y ve la polera de Diego que decía Que Te Lo Digo. Pasan dos minutos y llega una guardia a decirnos que (...) nos retiremos, que por orden de Américo salgamos del recinto'', relató el notero afectado..

Sergio Rojas fue más allá y planteó que el veto al equipo del programa podría deberse al temor de Américo a enfrentar preguntas sobre su exesposa, quien recientemente volvió a aparecer en la prensa.

“Preocúpate bien primero si es que terminaste bien tu matrimonio, porque según la Pepa, te la cagaste con la Yamila cuando eso todavía no estaba terminado”, afirmó sin filtros el conductor, apuntando directamente a una infidelidad durante el matrimonio del cantante.

Cabe recordar que Américo y María Teresa Órdenes, conocida como Pepa, anunciaron su separación en octubre de 2023, tras 24 años de matrimonio y dos hijos en común. Si bien en su momento surgieron rumores de engaño, el artista los negó públicamente.

PURANOTICIA