Filtran audio de discusión de grueso calibre entre Raquel Argandoña y Daniella Campos: "Yo no soy ni mara… ni pu…"

Un polémico audio revelado por el periodista Sergio Rojas expuso una fuerte discusión ocurrida a mediados de 2024 entre Raquel Argandoña y Daniella Campos, mientras ambas formaban parte del equipo del programa Sígueme, emitido por TV+.

Según lo que se escucha en la grabación, Argandoña irrumpió visiblemente molesta en una reunión editorial del espacio, confrontando directamente a Campos.

El motivo de su enojo habría sido un comentario de esta última en torno a una fotografía íntima atribuida a Félix Ureta —pareja de Argandoña— que circulaba entre los panelistas del canal.

Campos habría puesto en duda la autenticidad de la imagen, asegurando que había visto una supuesta foto "real", mostrada por Hernán Calderón.

Tras este episodio, Daniella había hablado del tema muchas veces en programas de farándula, donde afirmaba que existían audios de Raquel muy enojada.

Ahora, esas mismas grabaciones fueron filtradas por el conductor de Que Te Lo Digo, Sergio Rojas.

AUDIO

Raquel Argandoña: “Ayer ustedes hicieron un festín de algo que había salido de Sergio Rojas, y personalmente tú, te lo voy a decir, porque yo no soy ni mara… ni pu…, pero tú ayer dijiste que el p… de Félix Ureta no era de él, porque tú sabías. Se lo dijiste a Viñuela. Porque tú dijiste que yo había fotografiado el p… de Félix y que se lo había mandado a Hernán Calderon. Te voy a decir, Daniella Campos…”

Daniella Campos: “¿Yo dije eso?”

Raquel Argandoña: “¡Escúchame! Se lo dijiste a Viñuela. Yo no soy ni mara… ni pu…”

Luego, alguien interrumpe a Raquel, por lo que le responde: “¡Tú cállate, porque no es contigo! Te estoy diciendo a ti…”

Daniella Campos: “Pero Raquel…”

Bajo este contexto, Raquel reveló que, según ella, Daniella habría tenido una relación con su exesposo, el abogado Hernán Calderón:

“Tú de mí no te puedes llenar la boca, porque si te estás preocupando de una foto, preocúpate de la foto que te sacó Hernán Calderón con tu zo… que se la está mostrando a todos los amigos.

“Porque cuando te estabas acostando con él, acostumbras a regalar un sostén, así que tú eres una pu… y una mara…, y te lo digo en tu cara. Y ten mucho cuidado conmigo, porque tú a mí no me conoces”.

Daniella Campos: “Yo no he hablado de ti, estás equivocada”

Raquel Argandoña: “Tienes una hija, no te metas conmigo mier… Así que ya sabes”.

PURANOTICIA