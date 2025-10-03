Filtran al primer eliminado de "El Internado": participante elegido por el público quedó fuera a los inicios del reality

A pocos días del inicio de las grabaciones de El Internado, el nuevo reality de Mega, ya comenzaron a circurlar las primeras filtraciones desde Perú, lugar donde se desarrolla el programa.

El portal Infama difundió imágenes que mostrarían al primer participante eliminado, captado en el aeropuerto rumbo a Chile. Y se trataría de Ellans De Santis, modelo de 29 años, que ingresó al encierro tras votación popular.

De Santis, quien cuenta con experiencia como instructor de pasarela y ha trabajado junto a Miss Universo Chile, habría abandonado la competencia en las primeras etapas del programa, aunque claramente esta información aún no ha sido confirmada, ya que aún no se estrena el esperado reality.

En una conversación con Mega, hace unos meses atrás, antes de ingresar al reality, De Santis señaló que: “Cuando sabes hacer uso de tu poder, sabes que puedes hacer cosas buenas, y también puedes decir cosas muy malas y herir a alguien, y sabes dónde herirlo. Di algo sobre mí que no es real en mi cara y vas a ver mi versión fúrica”.

Recordemos que "El Internado" será animado por Tonka Tomicic y Yann Yvin, donde tendrá a 18 personas del mundo del espectáculo conviviendo y compitiendo en exigentes pruebas de cocina, tales como Di Mondo, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Maluco, Carla Ochoa, Laura Bozzo, Efrén Reyero y Blu Dumay (hija de María Alberó e Iván Zamorano), Arenita, Paloma Fiuza y Rodrigo Fernández.

PURANOTICIA