Filtran a los posibles personajes que podrían ser parte de la nueva temporada de Fiebre de Baile

La cuenta regresiva ya está en marcha en Chilevisión. A sólo días de la esperada gran final de Fiebre de Baile, el canal no sólo afina cada detalle para el show que se tomará el Movistar Arena, sino que ya estaría moviendo las piezas para un nuevo ciclo que promete más brillo, competencia y polémica en la pista.

En medio de ese escenario, fue Infama.cl el que reveló la polémica al filtrar los nombres de algunos famosos que supuestamente ya habrían sido reclutados para la próxima temporada del estelar liderado por Diana Bolocco.

Aunque desde el canal aún guardan silencio y no hay confirmación oficial, el sitio aseguró que varios de estos rostros ya estarían ensayando, según pistas dejadas en sus propias stories de Instagram.

Entre los nombres que comenzaron a sonar fuerte y que podrían encender el baile y la farándula aparecen Diego Venegas, Gala Caldirola, Mariela Sotomayor, Disley Ramos, Luis Mateucci, Thiago Correa y Junior Playboy, un mix que, de concretarse, promete cruces explosivos, y coreografías intensas.

PURANOTICIA