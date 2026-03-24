Filtración de audio sacude al equipo de Primer Plano: Pablo Candia ataca duramente a Danilo 21

Un polémico audio filtrado revela cómo Pablo Candia arremete sin filtros contra su colega Danilo 21, cuestionando públicamente la veracidad de su relato de vida y dejando al descubierto la guerra silenciosa que se vive tras las cámaras de Primer Plano.

El registro, difundido por el programa "Que te lo digo", llega en un momento crítico: ambos comunicadores, junto a Cecilia Gutiérrez, fueron suspendidos tras una caótica reunión de pauta que terminó con acusaciones. En el audio enviado a Sergio Rojas, se escucha a un Candia que parece al borde del colapso por la imagen pública de su compañero.

"Ya me aburrí, me aburrí, de que le vea la cara de hueón a toda la gente. ¿Quién es el hueón? Sabemos quién realmente es, de dónde viene, ¿quién es su familia, ¿quién es su historia?", lanza Candia, dejando en evidencia que la paciencia llegó a su límite.

Pero no se detiene ahí. El periodista cuestiona directamente la narrativa de vulnerabilidad que Danilo 21 ha compartido con sus seguidores, sobre cómo su trabajo en Chilevisión le permite costear las enfermedades de sus padres.

"¿Tiene amigos, tiene familiares? Les ha vendido la pomá. Toda la santa historia de que no, que es un pobrecito que viene del sur, que sus papitos, que su papá está enfermo en el hospital, que le lleva sustento", señaló Candia, rematando con preguntas incómodas sobre el estado real de los padres del influencer: "¿Sabemos qué pasó con la salud del papá, salió del hospital? ¿Murió? ¿Falleció? ¿Está vivo? ¿Por qué no comparte con su familia cuando va al sur?".

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