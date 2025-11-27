​​"Fiebre de Baile" vivió su octava jornada de eliminación: Nicole Moreno obtuvo la puntuación más baja

En el último capítulo de “Fiebre de Baile” se vivió la octava jornada de eliminación. Después de una semana cargada de roces, egos y mucha tensión, cuatro competidores tuvieron que salir a la pista a pelearse su permanencia.

Contra todo pronóstico, Cata Days terminó siendo la favorita del público, quedándose con un sólido 57% de los votos y enviando directo a la zona roja a María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole Moreno.

Y aunque muchos pensaban que la fisicoculturista seguiría firme tras haber sido salvada por Pastelito semanas atrás, esta vez no hubo milagro. Su presentación al ritmo de Thalía obtuvo la puntuación más baja y la dejó fuera del programa de manera definitiva.

Tras su salida, Luli lanzó palabras que sonaron tan dulces como enigmáticas en el react: "Yo estoy feliz, me encanta 'Fiebre de Baile'. Lo pasé súper bien, la producción es exquisita, mucho amor y mucho cariño día a día".

Pero el verdadero bombazo vino después. La modelo aseguró que pronto se irá de viaje por el "año intenso" que ha tenido, dejando en el aire —y generando tremenda especulación— sobre si realmente estará disponible para el repechaje programado para enero de 2026.

PURANOTICIA