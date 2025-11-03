“Fiebre de Baile” sube la temperatura: comienzan los tríos con nuevos participantes del mundo del espectáculo

El programa más popular del momento vuelve a encender la televisión. “Fiebre de Baile” inicia una nueva etapa y, como era de esperarse, CHV no se quedó corto con las sorpresas: esta semana los participantes dejarán atrás el formato tradicional y se presentarán en tríos, sumando a un famoso invitado que promete revolucionar la competencia.

Las duplas se transformarán en tríos que bailarán al ritmo del pop entre lunes y martes, pero lo que realmente tiene a todos hablando son los curiosos emparejamientos que ya están dando vueltas en redes.

Entre los más comentados, figuran Faloon Larraguibel junto a Jaime Figueroa, Esteban Paredes con Leonardo “Pulga” Monjes, Cami Andrade acompañada por Iván Cabrera, y Francisco Reyes junto a Fernanda Finsterbusch. También se suman combinaciones explosivas como María José Quiroz y Gustavo Becerra, Dani Castro con Luis Jara Mellow, Carlyn Romero y Cata Palacios, además de Cony Capelli con Alessia, un dúo que seguro dará de qué hablar.

La lista sigue con Skar —la inmune de la semana— bailando con Antonia Bossman, Princesa Alba acompañada por Pollo Castillo, Claudio Valdivia junto a Daniela Muñoz, y Gabriel Urzúa con Mariela Montero. Pero la tensión aumenta con Raimundo Cerda y Valentina Saini, Cata Díaz junto a Pincoya, Nicole “Luli” Moreno con Edmundo Varas, y Kike Acuña bailando con Kathy Contreras.

Con semejante mezcla de personalidades, “Fiebre de Baile” promete una semana que podría convertirse en la más comentada y polémica de la temporada.

PURANOTICIA