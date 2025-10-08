“Fiebre de Baile” conquista al público y prepara la incorporación de un nuevo rostro del espectáculo nacional

En apenas unos días al aire, Fiebre de Baile se ha consolidado como uno de los programas más vistos de la televisión chilena hasta el momento.

El estelar conducido por Diana Bolocco, ha registrado altos índices de audiencia en sus primeras tres emisiones, confirmando el entusiasmo del público por esta competencia de talento y ritmo.

Mientras los concursantes continúan deslumbrando en la pista, el espacio promete más sorpresas. Según informó el portal Infama, nuevos rostros se sumarán próximamente al programa. Entre ellos estaría Claudio Valdivia, exchico reality y hermano del futbolista Jorge Valdivia.

La incorporación de Valdivia no sería la única. De acuerdo con la misma fuente, la producción tiene planificado sumar a más figuras del espectáculo nacional durante los próximos meses, hasta el cierre del ciclo previsto para enero.

"Durará hasta enero o febrero. Tiene una larga lista de personajes que pasarán por el programa. La idea es competirle fuerte a Mega y Canal 13, con la ventaja que pueden ir metiendo gente nueva todas las semanas, al igual que en ediciones anteriores", señaló el medio mencionado anteriormente.

PURANOTICIA