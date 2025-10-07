Festival Viña Rock 2025 es cancelado por baja venta de entradas: organización promete regresar en 2026

El festival Viña Rock 2025 fue oficialmente cancelado, según informó la producción del evento a través de sus redes sociales.

La decisión se tomó debido a la escasa venta de entradas para el show programado para el 1 de noviembre en la Quinta Vergara, donde se presentaría un cartel nacional integrado por Los Tres, Saiko, De Saloon y Fother Muckers.

"Con mucha tristeza, lamentamos comunicar la cancelación de la versión del Viña Rock 2025 (...) no logramos llegar de buena manera a todo el público que esperábamos y a un mes del evento, no se recaudó lo suficiente para poder cumplir con los compromisos económicos necesarios para el correcto funcionamiento del festival", informó la organización.

Bajo esta misma línea, la productora informó que quienes adquirieron entradas, cuyos precios iban desde los $23.000 hasta los $115.000, recibirán un correo con las indicaciones necesarias para gestionar la devolución del dinero.

Además, aseguraron que esperaban volver el próximo año, y también agradecieron "a todos a quienes compraron sus entradas de manera oportuna".

PURANOTICIA