Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados para El Patagual

Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados para El Patagual

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El tradicional encuentro musical regresará en enero con una mezcla de ritmos, humor y raíces chilenas, reafirmando su lugar como uno de los eventos más esperados del verano.

Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados para El Patagual
Martes 4 de noviembre de 2025 14:57
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El clásico encuentro musical del verano chileno está de regreso. El Festival del Huaso de Olmué volverá a llenar El Patagual nuevamente con una mezcla de ritmos, humor y folclor, reafirmando su lugar como uno de los escenarios más emblemáticos del país.

La edición número 55 llega con una parrilla potente que combina voces consagradas y nuevas apuestas de la música nacional. En el cartel destacan Myriam Hernández, Gepe, Américo, Nicole y los argentinos de Ráfaga, junto a artistas emergentes como Alanys Lagos, Toly Fu y agrupaciones folclóricas premiadas en versiones anteriores.

El festival, que será transmitido por TVN y Bizarro Live Entertainment a través de todas sus plataformas —incluida la señal internacional TV Chile contará con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, dupla que buscará mantener la energía característica del evento.

Como ya es tradición, la Competencia Folclórica volverá a ser uno de los ejes centrales del certamen. Autores, compositores e intérpretes podrán presentar creaciones originales en estilos como cueca, tonada, guaracha o trote, con un plazo de postulación abierto hasta el 7 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas.

El Festival del Huaso de Olmué 2026 se vivirá entre el 15 y el 18 de enero en El Patagual, con entradas disponibles en Puntoticket, marcando el arranque oficial de la temporada de festivales de verano en Chile.

Cabe mencionar que aún queda un artista por confirmar para la última noche del show.

FECHAS Y ARTISTAS

Jueves 15 de enero

  • Musical Chileno
  • Myriam Hernández
  • Paul Vásquez
  • Nicole

Viernes 16 de enero

  • Los Patiperros (Ganadores del Festival de Olmué 2025)
  • La agrupación folclórica Hijos de Mariana de Osorio
  • Luck Ra
  • Erwin Padilla
  • Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

  • Los de San Pablo
  • Américo
  • León Murillo
  • Gepe

Domingo 18 de enero

  • Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025
  • Ráfaga
  • Artista por confirmar
  • Entremares

PURANOTICIA