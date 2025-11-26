Festival del Huaso de Olmué 2026 dio a conocer las ocho canciones seleccionadas para su Competencia Folclórica

La Comisión Organizadora del Festival del Huaso de Olmué y su Jurado Preseleccionador informaron que ya está definida la nómina oficial de las ocho canciones que participarán en la Competencia Folclórica 2026.

Dicha instancia formará parte de la 55ª versión del certamen a realizarse durante el mes de enero de 2026 en el tradicional escenario de El Patagual de la comuna.

La selección fue resultado de un exhaustivo proceso de evaluación que consideró cientos de postulaciones de todo el país, destacando aquellas obras que sobresalieron por su calidad artística, su originalidad y su valioso aporte a la música de raíz folclórica.

CANCIONES SELECCIONADAS

Misiones – Intérprete: Martín Acertijo – Representado por Martín Acertijo Se enamoró la paloma – Intérprete: María Teresa Lagos y Voces del Río – Representada por María Teresa Lagos Vuelve a mi lado – Intérprete: Huamancuri – Representado por Iván Saravia Parra La Curandera María – Intérprete: Los Mismos de Siempre – Representados por Mario Medina Tapia Me voy pa’ Chile – Intérprete: Fernanda Riffo – Representada por Robinson Muñoz Vamos juntos a Chiloé – Intérprete: Los Palmeros de Rancagua – Representados por Sergio Veas Cuando me voy pa’ la quinta – Intérprete: Ignacio Hernández y Los de Chile – Representado por Ignacio Hernández Diablo Miguel – Intérprete: Jilatas – Representados por Sergio Saavedra Quiroga

Estas obras competirán en las noches oficiales del Festival del Huaso, donde buscarán obtener el tradicional Guitarpín de Oro y los premios asociados a esta histórica competencia que cada año resalta lo mejor del folclor nacional.

La organización del Festival del Huaso de Olmué señaló que "agradece a todos los artistas que participaron del proceso y reitera su compromiso con la promoción, preservación y difusión de la música chilena".

PURANOTICIA