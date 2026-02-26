Festival de Viña del Mar 2026 vive su quinta noche con Mon Laferte, Piare con P y cierre Sinfónico de Yandel

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 se celebró este jueves 26 de febrero bajo la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes deslumbraron al público con su elegancia. Karen apareció con un vestido rosado lleno de brillos, mientras que Araneda lució un traje con chaqueta de terciopelo verde oscuro y corbata negra, marcando un inicio lleno de estilo.

El espectáculo comenzó con la destacada presentación de Mon Laferte, quien abrió la noche con su potente voz y repertorio cargado de emociones, donde apareció vestida con un vestido blanco, vendada los ojos, con las manos amarradas por detrás, y con un collar de perlas, cantando “Mi Hombre”.

En el ámbito del humor, la protagonista será Piare con P, nombre artístico de Pauline Echeverría, actriz y comediante chilena oriunda de Puente Alto. La artista ha logrado gran popularidad en redes sociales gracias a su estilo único y desenfadado, quien promete sacar carcajadas entre los asistentes con su irreverente humor.

El broche de oro de la velada estuvo a cargo de Yandel Sinfónico, el proyecto musical del reconocido reguetonero puertorriqueño Yandel, quien reinterpretará sus mayores éxitos urbanos con arreglos orquestales, fusionando la energía del reguetón con la potencia de una orquesta sinfónica, dejando al público emocionado y aplaudiendo de pie.

La quinta noche del festival consolidará nuevamente el carácter variado del evento, combinando música, humor y espectáculo visual en uno de los escenarios más icónicos de Latinoamérica.

PURANOTICIA