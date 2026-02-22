Festival de Viña del Mar 2026 parte con Gloria Estefan, Kramer y Matteo Bocelli

Este domingo 22 de febrero comienza la edición número 65 del Festival de Viña del Mar, marcando el inicio de una semana llena de música, humor y el tradicional veredicto del “Monstruo” en la Quinta Vergara.

La transmisión oficial del evento estará a cargo de Mega y comenzará a las 21:30 horas, tras Meganoticias Prime, con la tradicional obertura conducida por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

El primer bloque musical estará protagonizado por Gloria Estefan, quien regresa al festival después de décadas, prometiendo un espectáculo cargado de nostalgia y éxitos que marcaron generaciones.

El humor será el plato fuerte con la presentación de Stefan Kramer, quien vuelve a la Quinta tras su última actuación en 2020. El comediante adelantó una rutina con fuerte contenido contingente, buscando hacer reír a la mayoría sin dividir al público.

El cierre musical de la jornada estará a cargo de Matteo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli, quien regresa al certamen tras su participación en 2024, con la intención de ofrecer una presentación emocional y positiva.

El artista italiano destacó el cariño del público chileno, recordando que su anterior paso por Viña fue una experiencia “bella, de amor”, y espera replicar esa conexión con una performance cargada de sentimiento.

Además de los shows musicales y el humor, el Festival mantiene sus tradicionales competencias internacional y folclórica, instancias que fomentan la diversidad cultural y se han consolidado como una vitrina para nuevos talentos.

