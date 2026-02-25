Festival de Viña del Mar 2026 bajo fuego por extensas jornadas: Mon Laferte propone adelantar el inicio

El horario de término se ha convertido en el principal flanco de críticas del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Luego de tres jornadas marcadas por extensos cierres y artistas saliendo al escenario en plena madrugada, el debate se instaló tanto en redes sociales como en la propia conferencia de prensa del certamen.

Hasta ahora, solo el grupo surcoreano NMIXX ha logrado mantener al público en la Quinta Vergara hasta el final. En contraste, las presentaciones de Matteo Bocelli y Bomba Estéreo se realizaron con graderías visiblemente más vacías debido a lo tarde de sus horarios.

MON LAFERTE: “ES UNA QUEJA COMO DE SEÑORA”

En ese contexto, la cantante Mon Laferte —quien se presentará este jueves— abordó el tema y planteó abiertamente la necesidad de adelantar el inicio del show.

“Estaría bueno que fuera más temprano, que empezara, no sé, a las 8. Más temprano, es difícil quedarse hasta el final. Es una queja como de señora, más personal”, comentó entre risas.

La artista también recordó su primera experiencia en la Quinta Vergara: “Fue como a la una o dos de la mañana y hacía mucho frío. Yo decía: ‘chuta, la gente tiene que aguantar hasta tan tarde aquí’”.

Sus palabras se suman a una ola de cuestionamientos que apuntan directamente a la programación y a la duración de cada jornada.

UNA PRIMERA NOCHE QUE TERMINÓ A LAS 04:00 AM

La noche inaugural —que contó con Gloria Estefan y el humor de Stefan Kramer— se extendió hasta cerca de las 04:00 horas.

El caso más comentado fue el de Matteo Bocelli, quien subió al escenario a las 02:52 y terminó su show a las 03:47 de la madrugada. Si bien fue elogiado por su calidad vocal y carisma —especialmente tras interpretar “Gracias a la vida” y su versión de “Caruso”—, el horario desató molestia.

En redes sociales, usuarios calificaron la situación como una “falta de respeto” y apuntaron a una “mala organización”. “Qué irresponsabilidad terminar a las 4 de la mañana en un día hábil”, escribió un usuario. Otro comentó: “A las 4 terminó y a las 5 me estaba levantando para ir a trabajar”.

Incluso asistentes evidenciaron con videos cómo parte del anfiteatro comenzó a vaciarse progresivamente mientras avanzaba la madrugada.

LA AUTOCRÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN

Frente a las críticas, el director ejecutivo del certamen, Daniel Merino, reconoció el error en la planificación de la primera jornada.

“El primer día nos equivocamos, fue muy largo”, admitió ante la prensa.

Merino también detalló ajustes en la programación, señalando que NMIXX debutó este martes alrededor de la 01:50 – 02:00 de la madrugada, cerrando la transmisión cerca de las 02:50, considerando que gran parte de su fanaticada es menor de edad.

Pese a los cambios anunciados, el debate sigue abierto. Mientras el talento sobre el escenario ha sido valorado, la extensión de las jornadas vuelve a instalar una discusión histórica en torno al certamen: cuánto puede estirarse la noche sin afectar al público, a los artistas y al propio espectáculo.

