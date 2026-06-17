Festival de Viña 2027 comienza a tomar forma: revelan fechas de la Gala y del certamen

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 comenzó oficialmente su cuenta regresiva luego que la Comisión Festival definiera las fechas en que se desarrollará la próxima edición del certamen musical más importante de Latinoamérica.

La instancia, encabezada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, contó con la participación de concejales y ejecutivos de la organización del evento, quienes acordaron el calendario para la versión Nº 66 del tradicional espectáculo.

De esta manera, se confirmó que el Festival de Viña 2027 se llevará a cabo entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero, mientras que la tradicional Gala de Viña del Mar se realizará el viernes 19 de febrero, dando inicio a una semana marcada por la música, el espectáculo y la presencia de artistas nacionales e internacionales.

La definición de las fechas también busca consolidar el cierre de la temporada estival en la Ciudad Jardín, manteniendo una intensa actividad turística, gastronómica y cultural durante el último fin de semana del verano 2026/2027.

La alcaldesa Ripamonti destacó el impacto que tendrá el evento para la economía local, señalando que “pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo".

Asimismo, sostuvo que "esto se traduce en más oportunidades laborales para nuestros vecinos, además de seguir posicionando a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile, tal como lo hacemos durante todo el año con agenda permanente de actividades, eventos y atractivos que fortalecen el desarrollo de nuestra comuna”.

Cabe hacer presente que, además, ya se encuentran confirmados los animadores de la próxima edición del certamen, labor que nuevamente estará a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes conducirán las seis noches del festival organizado por Megamedia y Bizarro Live Entertainment.

Durante los próximos meses, la organización dará a conocer las bases de las competencias internacional y folclórica, además de los integrantes del jurado, las canciones seleccionadas, los países participantes y la esperada parrilla de artistas que formarán parte de la edición 2027.

Con ello, la ciudad comienza a preparar una nueva versión del evento que cada verano concentra la atención de millones de espectadores en Chile y distintos países del mundo.

PURANOTICIA