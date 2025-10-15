Fernando Solabarrieta se sincera en “El Internado” al hablar de su adicción con las drogas tras su separación: "Llegué a índices terribles”

El nuevo reality de Mega, “El Internado”, no tardó en generar titulares. En el segundo capítulo, Fernando Solabarrieta sorprendió a todos con una cruda revelación sobre los difíciles años que vivió.

Mientras conversaba con Efrén, el periodista deportivo abrió su corazón y habló sin filtros sobre su batalla contra las adicciones, un tema del que hasta ahora había preferido mantenerse en silencio.

Todo ocurrió en medio de una charla sobre Diego Maradona, donde Solabarrieta terminó identificándose con el ídolo argentino y admitiendo que su propio proceso ha sido un camino lleno de caídas, dolor y aprendizaje.

“No era un genio en la cancha, era un genio en la vida. Me decía ‘yo jugaba, llevaba tres días parado, tres días sin dormir, jugaba y lo peor, ganábamos 1 a 0, gol mío. No sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Eso era lo peor para mí, porque yo podía seguir’”, expuso el periodista en relación a Maradona.

“¿Cómo pudo recaer de esa manera en la droga?”, le preguntó su compañero.

Bajo esta misma línea, el comunicador deportivo se desahogó y confesó parte de su historia.

“Yo lo sé porque yo padezco algo parecido. Es una lucha diaria, no digo que ya lo he superado, no, porque es una lucha diaria”, se sinceró, señalando que fue tras el quiebre de su matrimonio, donde enfrentó uno de los peores momentos de su vida.

“He intentado durante… Yo coqueteé con esta mierda durante muchos años, y el año pasado, entre la mitad del 2023 y 2024, estuve separado como cuatro meses. Esos cuatro meses fue un descontrol, aumenté mi nivel de frecuencia y de cantidad de consumo. Y llegué a índices terribles, terribles", admitió.

“Ahí me fui a la mierda. Después de muchísimo, de más de 25 años coqueteando, yo decía, ‘ya, se da cuenta mi mujer’. Ocho meses, seis meses, un año, sin nada... volvía", agregó.

“Nunca la extrañé, nunca nada. Cuando sucedió ese aumento de consumo brutal y la cantidad brutal en el que empecé a consumir, no podía parar", relató Fernando.

Luego, Efrén le preguntó directamente cuándo fue la última vez que consumió algun tipo de droga.

“Hace casi un año, pero en el medio tuve una recaída. Ahí estoy. Por eso digo, sí, estoy bien, pero es una lucha diaria, porque es todos los días", cerró.

Su testimonio dejó helados a sus compañeros y encendió las redes, donde muchos destacaron la valentía del comunicador al exponer una parte tan íntima y oscura de su vida frente a las cámaras.

PURANOTICIA