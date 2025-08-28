Fernando Solabarrieta se integra al elenco de “El Internado”, el nuevo reality de Mega

El periodista y exrelator deportivo Fernando Solabarrieta fue anunciado como uno de los participantes confirmados de El Internado, el próximo reality show de Mega.

Solabarrieta se suma a un grupo de figuras ya confirmadas, entre las que se encuentran Di Mondo, Daniella Campos, Maluco y el actor Etienne Bobenrieth.

Aunque en el pasado expresó reparos sobre la participación de su hijo Nicolás en realities, esta será la primera vez que Fernando se sume a un programa de este tipo.

"Yo era contrario a los realities por la exposición de la vida privada 24/7. Pero mi hijo me comentó que la experiencia en un reality es interesante", indicó el comunicador.

"Soy un desastre. Soy pésimo cocinando, onda ni un huevo sé hacer", adelantó el periodista.

Recordemos que "El Internado" será animado por Tonka Tomicic y tendrá a 18 personas del mundo del espectáculo conviviendo y compitiendo en exigentes pruebas de cocina.

PURANOTICIA