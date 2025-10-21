Fernando Solabarrieta se excluye de actividad en El Internado por su lucha contra las adicciones: “Se me hizo agua la boca”

Durante una dinámica grupal de cata de vinos, Fernando Solabarrieta sorprendió a todos los participantes del reality de Mega con una inesperada reacción.

Mientras el resto disfrutaba de la actividad, el periodista levantó su vaso… pero no de vino, sino de bebida, dejando al grupo en silencio.

Con un tono serio, Solabarrieta aprovechó para explicar por qué no podía participar de la cata, recordando las duras batallas que enfrentó en el pasado.

"Me estoy restando de la actividad. Mega me ha preguntado si quiero participar o no, y sí, me ha sido difícil porque siento olores, siento la satisfacción de los chicos, y me cuesta. De hecho hubo un momento que se me hizo agua la boca", señaló el periodista deportivo.

Cabe mencionar que en 2023, el ex rostro de TVN confesó en el programa Podemos Hablar los problemas de adicción que lo alejaron por años de la televisión y que afectaron profundamente su vida personal.

El gesto fue aplaudido por algunos como una muestra de superación.

PURANOTICIA