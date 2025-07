Fernando Solabarrieta confirma negociaciones para ingresar a un nuevo reality: "He tenido un par de reuniones"

El periodista deportivo, Fernando Solabarrieta, en su propio programa de radio "Marca personal", de La Metro FM, confirmó que está en conversaciones para ingresar a un reality show.

Su revelación fue tras ser presionado por sus colegas, específicamente por Óscar Garrido, quien le preguntó: "¿Qué hay de cierto de que Fernando Solabarrieta podría volver a la televisión abierta, en una faceta desconocida por ahora? ¿Un reality, Fernando?".

Por lo que Solabarrieta respondió: "Es un género de la televisión en el que jamás he estado, no he incursionado, como concursante además".

Luego, el comunicador lanzó toda la verdad sobre las especulaciones que estaban circulando en el mundo de la farándula.

"Pero el dato, sí, sí, pa' qué te voy a mentir. He hablado, he tenido un par de reuniones, estamos en eso", sentenció Fernando.

"¿Te interesa, Fernando?", le preguntó Luka Tudor quien también se encontraba en el espacio.

Tras esta pregunta, Solabarrieta explicó por qué estaría considerando esta oferta.

"¿Sabes qué pasa? Que es distinto. No es el reality común y corriente que conocemos. Es diferente. Eso ya me acerca un poco a la posibilidad", señaló, donde luego reveló que se trata de "un reality de cocina".

Bajo esta línea, la confesión inevitablemente llevó a la pregunta por parte de su colega: "¿Y cómo andas en la cocina?".

"Como el hoyo", cerró Fernando, causando risas entre sus compañeros de radio.

