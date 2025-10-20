Fernando Solabarrieta confiesa quiebre de amistad con Iván Zamorano: “Yo siento que él estuvo mal”

El nuevo capítulo de “El Internado” que se estrenará este lunes, promete dejar a más de uno con la boca abierta. Y no por alguna pelea o prueba extrema, sino por una confesión inesperada del periodista Fernando Solabarrieta, quien se sinceró sobre una amistad que, al parecer, ya no va más.

En medio de una conversación con Etienne Bobenrieth, y aprovechando la presencia de Blu Dumay, hija de Iván Zamorano, el comunicador reveló que su lazo con el exfutbolista está roto hace un tiempo.

Aunque no entregó mayores detalles sobre lo que causó la distancia, sus palabras dejaron entrever que algo importante ocurrió entre ellos.

“Con Iván fui muy amigo... a esta cabra chica (Blu) la conozco desde pequeña y con Iván nos distanciamos hace unos años”, contó Solabarrieta.

“Yo siento que él estuvo mal, él probablemente dirá que yo a lo mejor en algo estuve mal, no tengo idea, tenía cortada esa situación…”, agregó el periodista deportivo.

Bajo esta misma línea, el comunicador reconoció que la semana pasada, en una actividad, se emocionó al escuchar a Blu hablar sobre su padre.

“Cuando Blu habló (sobre Iván) me emocioné y la abracé, le dije ‘me encanta esto que has dicho, estás tan grande, tan bien criada’”, señaló.

“Me emocioné porque pasamos muchos años juntos y (Blu) me obligó hoy a sentir sensaciones, a acordarme y extrañar”, sentenció.

“Nosotros nos juntábamos todos los fines de semana, todos… Yo lo quise mucho, fuimos muy amigos”, dijo muy emocionado.

La confesión sorprendió a los presentes y como era de esperar, encendió las redes: ¿qué pasó realmente entre Solabarrieta y Bam Bam?

