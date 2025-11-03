Fernando Solabarrieta abandona temporalmente “El Internado” tras el fallecimiento de su padre

Este fin de semana, el mundo cercano al periodista deportivo Fernando Solabarrieta se llenó de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Ciro Solabarrieta.

La noticia fue compartida de manera íntima y conmovedora por Nicolás Solabarrieta, hijo del comunicador, a través de sus historias en Instagram, donde expresó el dolor y la emoción que atraviesa la familia en estos difíciles momentos.

"De las pocas veces que te pude hacer reír, pero dentro de ti había una sonrisa eterna", escribió el chico reality.

"Gracias por todo y hasta siempre", agregó.

Bajo este contexto, Cecilia Gutiérrez reveló que Fernando Solabarrieta, quien se encuentra en Perú grabando el reality El Internado, pudo salir temporalmente del encierro para despedir a su padre en el funeral.

La periodista de espectáculo comparó esta situación con la que vivió Etienne Bobenrieth, actor que también recibió autorización para ausentarse del programa y asistir al funeral de su exsuegro, Héctor Noguera.

LAS PALABRAS DE FERNANDO A SU PADRE

A través de redes sociales, Fernando Solabarrieta le dedicó un emotivo mensaje a Ciro, su padre: “Elegí esta foto porque estamos sonriéndole a la vida. Así quiero recordarte papá, con la alegría de saber que tuviste una linda vida, que conociste a tus nietos y te sentiste orgulloso de cada paso de tus hijos”.

“En el momento del adiós sólo quiero decirte ¡Gracias! Gracias porque todos mis logros te los debo a ti, gracias por esa nobleza que marcaba tu vida y gracias por ese ejemplo de amor que se quedará para siempre en mi corazón”, agregó el comunicador.

“Te amo con toda mi alma. Gracias eternas papi. ¡Descansa en paz!”, cerró Solabarrieta.

Cabe recordar que, en los últimos años, Ciro Solabarrieta tuvo que enfrentar varios problemas de salud. Durante la pandemia, por complicaciones derivadas del coronavirus, fue hospitalizado y trasladado desde Magallanes a Santiago en un vuelo sanitario, dejando en evidencia la gravedad de su estado en aquel momento.

