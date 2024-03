Fernando Larraín rompe el silencio y relata cómo vivió las pifias de Javiera Contador en Viña 2024: "La Javiera no tenía los elementos, a mí me hubiera pasado igual"

A pesar de que ya han pasado dos semanas, la fallida rutina y presentación en el Festival de Viña 2024 de Javiera Contador, sigue dando que hablar, y uno de sus protagonistas rompe el silencio.

Fernando Larraín, contó lo que vivió tras bambalinas, cuando vio que la rutina de su compañera de elenco en “Casado con Hijos” estaba siendo abucheada por la Quinta Vergara, y sobre la sorpresa que tenían ellos juntos a los actores Fernando Godoy y Dayana Amigo, quienes interpretaron a la familia Larraín.

"Fue una situación difícil. Yo le dije a la Javiera, si la gente está pifiando yo no voy a salir, pero se lo largué de broma", dijo al programa “Like Podcast”.

Sobre que pasó por su cabeza, cuando Contador hace la señal para que entren, Larraín aseveró que: "No dude en salir al escenario. La Javiera no tenía los elementos, hablaba muy rápido. A mí me hubiera pasado igual".

"Yo cuando salí trataba de mirar a otro lado, de no mirar a los ojos a la gente porque o sino el miedo me come y me da pánico. Imagínate lo que fue para mis hijos ver que su papá sale y que lo van a hacer trizas", recordó.

Si bien, la rutina de la actriz fue considerada como un fracaso, en el show de Viña del Mar, el espacio donde salieron los actores de la popular sitcom, hizo que la actuación se salvara, y no fuese devorada por el “monstruo”.

PURANOTICIA