Fernando Farías y los complejos días que vivió siendo torturado en dictadura: “Ahí sentí lo que es el terror, miedo, angustia”

Este domingo, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de su estelar “De Tú a Tú”, donde Martín Cárcamo recibirá como invitado al actor nacional Fernando Farías, quien recordará una compleja etapa de su vida.

Lo anterior, ya que el intérprete reconocido por su icónico personaje de Don Genaro en la serie “Los 80”, ahondó en los momentos más difíciles de su vida en plena dictadura: Cuando fue arrestado y torturado por los militares.

“Me llevaron en lancha a Quiriquina (en la región del Bío-Bío) con 20 gallos más. Ahí sentí lo que es el terror, miedo, angustia, cuando veía que sacaban a alguien del grupo y después lo traían prácticamente muerto”, comenzó relatando.

“Estuve unos tres meses, pero parecieron cinco años. Te sacan la cresta, pero no es tanto lo que te hacen como lo que te van a hacer. Queda la angustia, el dolor, el saber que te pueden matar, como moría mucha gente ahí”, añadió, revelando que “uno promete salir y desquitarse de los hueones (sic) porque son cobardes, te amarran y te torturan, te pegan, te amenazan con echarte ácido en los ojos”.

“Es terrible, no se lo daría a nadie, y no concibo que el hombre haga eso”, expuso con los ojos llenos de lágrimas, evidentemente emocionado, donde añadió “he tratado de perdonar, pero de repente me baja un odio tremendo. ¿Cómo puede haber gente tan mala? Humillaciones, golpes, aletazos firmes, pescarte la mano y apretártela hasta que no aguantas el dolor, patadas en los testículos. Y sobre todo las amenazas, si das el nombre de dos amigos, te vas. Pero uno es incapaz de hacer eso, porque sabes lo que le van a hacer a tu amigo”.

