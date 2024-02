Fernanda Urrejola se declara como pansexual: "Yo me enamoré de una persona"

La actriz nacional Fernanda Urrejola (42), en entrevista para The Clinic, se refirió a la necesidad que tienen las personas de definirla con una orientación sexual, especialmente, cuando reveló, en el año 2019, que estaba teniendo una relación sentimental con guionista y director Francisca Alegría, la cual sigue hasta hoy.

En el programa “Dos en la Ciudad” del semanario, aseveró que: “Me sorprende mucho esa necesidad tan heavy del ser humano de identificarse con cosas. Yo me enamoré de una persona y resulta que existe un término para eso, que se llama pansexual. Yo de verdad siento que es así".

En esa misma línea, aseveró: “Si el día de mañana, esto se termina, yo estoy segura que podría enamorarme de un hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y de alguien no binario. Eso no es tema para mí, sigo viendo a las personas como personas. Y me gusta eso. Me encanta sorprenderme”.

"LA CASA DE LOS ESPÍRITUS"



Por otra parte, la actriz asegura que ella con su pareja, están trabajando en un nuevo proyecto que la mantiene muy motivada: una adaptación para la televisión del famoso libro de Isabel Allende: “La Casa de los Espíritus”.

“Nosotras teníamos muchas ganas de trabajar con algo de Isabel Allende y adaptar algo de ella. Se cruzaron todos los caminos nuestros con una productora estadounidense, ellos tenían los derechos de la novela. Contactaron a la Fran y nos ofrecieron ser parte de ese proyecto, dijimos que sí. Ha sido una experiencia compleja. Llevamos más de dos años trabajando en esto. Llevo dos años sin actuar”, reconoció Fernanda Urrejola.

PURANOTICIA