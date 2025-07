Fernanda Salazar confirmó que abandonó las grabaciones de Aguas de Oro y revela la razón de su decisión

Aguas de Oro, la nueva teleserie de Mega, encendió diversos rumores sobre la ausencia de la actriz Fernanda Salazar, quien había sido anunciada como parte del elenco, pero en un spot promocional del canal no se vio presente.

Ahora, fue la misma actriz quien salió a desmentir la serie de teorías que hubo tras saberse que su participación en la nueva teleserie de Mega, Aguas de Oro, habia llegado a su fin.

Tal como reveló Salazar en su cuenta de Instagram, la razón principal de su decisión de dejar las grabaciones es porque la intérprete está embarazada.

“Está todo bien, estoy esperando una guagüita”, afirmó Fernanda, donde además aclaró que los movimientos, traslados, y temas relacionados a la teleserie, como sumergirse en pozones de agua, la hicieron tomar la decisión de abandonar el proyecto.

“Llegamos a un acuerdo que yo me iba a retirar (...) Obvio que me da lata, me da pena (...) Uno no tiene control sobre las cosas y hay que saber soltar, y eso es lo que estoy haciendo ahora”, agregó Fernanda.

“Por eso está entrando otra actriz a hacer el personaje que yo iba a hacer. Obvio que me da lata, me da pena, yo ya venía un rato preparando esto. Me hubiese encantado estar en esta teleserie en particular, porque de verdad está muy entretenida y me encantaba el personaje, pero al vida es así y nos sorprende todo el rato“, cerró la actriz nacional.

Cabe mencionar que ahora quien reemplazará a Fernanda será Vivianne Dietz.

