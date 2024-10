Félix Soumastre y Anyella Grados son los nuevos confirmados para el reality «Palabra de Honor»

Canal 13 sigue confirmando participantes para su nuevo reality llamado «Palabra de Honor», que será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

Tras los nombres de Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli y Fabio Agostini, los nuevos ratificados son el ex «Amor ciego» Félix Soumastre y la ex Miss Perú, Anyella Grados.

El recordado exgalán del espacio donde se disputó el amor de Cari Bastías con Edmundo Varas, tendrá su esperado regreso al formato tras 16 años.

Ahora a sus 44 años, dice estar más maduro: “Ahora soy padre de una niña de seis años, y ella es lo más importante para mí. Me sigo considerando una persona frontal, pero aprendí que hay batallas que es mejor no dar, y hoy el precio de mi tranquilidad es invaluable”, reflexionó, según consigna 13.cl.

“Me siguen pareciendo fascinantes la ironía y el sarcasmo, porque es reírse de alguien que está hablando alguna tontera o alguna estupidez, sin que esa persona se dé cuenta que te estás riendo de él o de ella. Así, en vez de ser desagradable, prefiero contestar algo gracioso que desarme. Creo que esa ha sido la evolución natural de mi personalidad confrontacional”, agregó.

Consultado sobre posibles compañeros de encierro con los que podría encontrarse, dice estar muy entusiasmado de compartir con Sergio Rojas. “Sé que me reiré mucho con él, lo conozco y me cae muy bien. También si entrara Edmundo me encantaría, seríamos como Tom y Jerry o como Pinky y Cerebro, donde yo sería Pinky, por supuesto. Lo encontraría muy surrealista”, dijo bromeando.

Por su parte, la oriunda de Trujillo es una modelo de 24 años que en 2019 fue coronada Miss Perú, en miras al Miss Universo de ese año. No obstante, la carrera de la joven se vio truncada unos meses después por un curioso incidente, cuando, tras salir con amigas a una discoteca, se difundieron videos de ella en estado de ebriedad.

“Yo tenía una infección estomacal, salimos con chicas de la organización y me puse a tomar tequila, lo que nunca había hecho. Tan salada fui, que me cayó mal, me enfermé y terminé en la habitación vomitando. Lo malo es que me grabaron”, relató.

Tras ser grabada en contra de su voluntad y que el video se filtrara, la organización tomó la decisión de destituirla. “Me lo dijeron un día antes de mi cumpleaños. Fue un suceso bastante fuerte en mi vida, creo que marcó un antes y un después. Ahora veo que atentaron en contra de mi privacidad. La que me grabó fue una compañera del certamen que estaba en la organización, pero la filtración nunca llegamos a saber quién la hizo. Es un tema controversial hasta hoy en Perú”, agregó.

La joven confidenció que su personaje favorito de los realities es Oriana Marzoli. Sin embargo, en «Palabra de Honor» le gustaría ser dupla de Fabio Agostini. “Me parece una persona súper guapa, lo he conocido en algunas salidas limeñas, y tú sabes que siempre los hombres son coquetos y le escriben a una”, mencionó.

