Felipe Kast presume su amor con Pamela Díaz tras un 2025 lleno de pasión: “Tremenda mujer”

Con un posteo lleno de fotos, elogios y mensajes emotivos, el senador hizo un balance de su 2025 dejando claro que su relación con “La Fiera” no solo sigue firme, sino cada vez más expuesta.
Apenas arrancó el nuevo año, el senador Felipe Kast sorprendió con un posteo cargado de nostalgia, agradecimientos y romántico.
A través de Instagram, el político hizo un repaso emocional de su 2025, compartiendo una galería de fotos junto a las personas que marcaron su año.
Entre ellas, la gran protagonista fue Pamela Díaz, quien aparece en varias imágenes junto a Kast.
Las reacciones no tardaron en explotar. Los seguidores se volcaron a comentar lo bien que se ve el senador junto a “La Fiera”, destacando la evidente química entre ambos y celebrando la relación.
“Gracias totales 2025... se cierra un ciclo importante y muy regalado de mi vida”, escribió Kast en la publicación que rápidamente se llenó de likes y mensajes.
Entre los comentarios que inundaron el posteo se pudieron leer frases como: “bellísima pareja”, “Me encantan”, “Junto a Pamela se ve maravilloso”, “Se ven muy felices” y “Les deseo lo mejor”.
Lejos de pasar de largo, el senador se dio el tiempo de responder y agradecer la “buena onda” de sus seguidores, y en más de una respuesta aprovechó de dejar en claro lo orgulloso que está de su pareja.
“Tremenda mujer” y “La mejor”, escribió Kast para referirse a Pamela Díaz, confirmando que el romance no solo sigue firme, sino que se muestra cada vez más en público.
