Felipe Kast presume su amor con Pamela Díaz tras un 2025 lleno de pasión: “Tremenda mujer”

Apenas arrancó el nuevo año, el senador Felipe Kast sorprendió con un posteo cargado de nostalgia, agradecimientos y romántico.

A través de Instagram, el político hizo un repaso emocional de su 2025, compartiendo una galería de fotos junto a las personas que marcaron su año.

Entre ellas, la gran protagonista fue Pamela Díaz, quien aparece en varias imágenes junto a Kast.

Las reacciones no tardaron en explotar. Los seguidores se volcaron a comentar lo bien que se ve el senador junto a “La Fiera”, destacando la evidente química entre ambos y celebrando la relación.

“Gracias totales 2025... se cierra un ciclo importante y muy regalado de mi vida”, escribió Kast en la publicación que rápidamente se llenó de likes y mensajes.

Entre los comentarios que inundaron el posteo se pudieron leer frases como: “bellísima pareja”, “Me encantan”, “Junto a Pamela se ve maravilloso”, “Se ven muy felices” y “Les deseo lo mejor”.

Lejos de pasar de largo, el senador se dio el tiempo de responder y agradecer la “buena onda” de sus seguidores, y en más de una respuesta aprovechó de dejar en claro lo orgulloso que está de su pareja.

“Tremenda mujer” y “La mejor”, escribió Kast para referirse a Pamela Díaz, confirmando que el romance no solo sigue firme, sino que se muestra cada vez más en público.

