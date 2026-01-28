Felipe Contreras debuta en los realities y se suma a “Vecinos al límite” como capitán de equipo

Canal 13 sigue revelando nombres para “Vecinos al límite”, el reality show que sucederá a Mundos opuestos, y ahora confirmó a Felipe Contreras como uno de sus nuevos participantes famosos. El actor de 45 años asumirá el rol de capitán de equipo junto a Alejandra Fosalba, con quien mantiene una extensa historia laboral en teleseries.

Este será el primer reality en la carrera del intérprete, recordado por su rol de Nahuel en La doña, personaje que lo consolidó como sex symbol de la televisión chilena. En el programa, Contreras apostará por su fortaleza física y disciplina deportiva, cualidades que ha cultivado a través del ciclismo, la natación, las artes marciales y el running.

De esta forma, el actor se une a las duplas ya confirmadas: Paula Pavic y Carla Ballero, y Joche Bibbó junto a Princeso. Recordemos que el espacio, conducido por Karla Constant y Sergio Lagos, estará ambientado en un barrio donde cuatro equipos integrados por famosos y participantes desconocidos competirán por permanecer en la mejor casa y evitar la eliminación.

Como parte del proceso, Felipe Contreras participará este sábado 31 de enero, desde las 08:00 horas, en el casting abierto que se realizará en Centro Parque del Parque Araucano, en Las Condes. Allí, junto a Fosalba, seleccionará a los cuatro integrantes de su equipo entre los 16 participantes anónimos que ingresarán al reality.

“Voy a estar buscando gente deportista y disciplinada, pero por sobre todo que sepa trabajar en equipo”, señaló el actor. “No me sirve alguien que solo quiera ganar si no sabe colaborar. Queremos un equipo choro y ganador, y sé que lo vamos a lograr con la Ale”, finalizó.

PURANOTICIA