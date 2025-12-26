Felipe Camiroaga y Soledad Onetto son elegidos como la mejor dupla de animadores en la historia del Festival de Viña del Mar

Cadem volvió a agitar las aguas del espectáculo al destapar cuáles son las duplas de animadores del Festival de Viña del Mar que realmente se ganaron el corazón de los chilenos, según una encuesta reciente que ya está dando que hablar.

En la cima, sin discusión, aparece la recordada pareja de Felipe Camiroaga y Soledad Onetto (2009-2010), que arrasó con un contundente 22% de las preferencias, reafirmando su estatus en la historia del certamen.

Bastante más atrás, quedaron Antonio Vodanovic y Cecilia Bolocco (1984, 1986, 1990), quienes se quedaron con el segundo lugar y un nada despreciable 16%. El podio lo completa la dupla de Sergio Lagos y Tonka Tomicic (2016), que logró un 9%.

Más abajo en el ranking aparece la actual conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, que se instala en el cuarto puesto con un 8%, una cifra que abre el debate sobre su verdadero impacto. Cerrando el top 5 están Francisco Saavedra y María Luisa Godoy (2023), quienes alcanzaron un 6% y no lograron escalar más.

En la zona media-baja, Rafael Araneda junto a Carolina de Moras (2017-2019) suman un 5%, mientras que Sergio Lagos con Myriam Hernández (2014) apenas llega al 3%. Todavía más relegados quedan Antonio Vodanovic y Pamela Hódar (1991-1992), con un modesto 2%.

Y en el fondo de la tabla, sin mayor gloria, aparecen las duplas de Myriam Hernández con Ricardo Montaner (2015) y Rafael Araneda con Eva Gómez (2022), ambas castigadas con solo un 1% de las menciones, dejando claro que no todas las apuestas del Festival logran conquistar al público.

