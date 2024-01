Felipe Avello: “El humor blanco y familiar no significa que sea aburrido”

El periodista y humorista nacional Felipe Avello, a través de un video publicado en su canal de youtube, dio las razones del por que cambió su estilo de humor donde pasó de “irónico y bizarro” a “blanco y familiar”.

Según el “pececillo”: "Yo me presentaba en un teatro de La Florida. Ahí, empezó a llegar mucha gente que no me conocía mucho por mi trabajo en el humor. Llegaron señoras con bolsas y algunas familias, me dieron ganas de complacer a ese público y hacerles chistes no tan irónicos", recordó.

Por su parte, aseguró que: “Yo había cambiado paulatinamente mi estilo humorístico. Cuando comencé, el estilo era irónico, bizarro, como se define ese humor entre lo absurdo e irreverente. Me encantaba ese humor. Comencé a cambiarlo, y casi no me di cuenta en un comienzo, y fui derivando de un humor irónico a uno que la gente define como familiar y blanco".

Para finalizar, el periodista defendió el giro que le dio a su repertorio, “Me encanta en la actualidad el humor que hago. Creo que el humor blanco y familiar no significa que sea aburrido y simple. Fome, como decimos acá en Chile. Yo creo que se puede hacer un humor de esas características, pero divertido igual”.



