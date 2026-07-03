Farkas contraataca: presenta querella criminal contra Sergio Rojas por polémicas declaraciones

El empresario y filántropo chileno Leonardo Farkas decidió llevar a la justicia la controversia que mantiene con figuras del espectáculo. A través de sus abogados, presentó una querella criminal contra el periodista y conductor de "Que te lo digo", Sergio Rojas, por el presunto delito de "injurias y calumnias por medios de comunicación social".

La acción judicial fue ingresada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el comunicador emitiera una serie de declaraciones que, según la presentación, afectaron la honra del empresario y de su entorno familiar.

La disputa se remonta a las declaraciones de la panelista Claudia Schmidt en el podcast "Noche de pirañas", conducido por Sergio Rojas, donde se refirió al quiebre de su amistad con el empresario.

"Hay situaciones que se vivieron en las cuales yo, básicamente, no me dejo comprar por nadie y no tengo por qué estar aguantando situaciones de terceras personas", confesó en esa oportunidad la uruguaya.

La polémica escaló posteriormente en el programa "Que te lo digo", cuando Rojas entregó su versión sobre las razones del distanciamiento entre Schmidt y Farkas.

"Claudia nunca quiso participar de unas fiestas en que participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas", afirmó el periodista, agregando que "lo que hacían era esta 'fiesta', donde participaban muchas personas, y ponían prácticamente a una persona como cordero degollado… era como una tómbola humana, ¡una cosa terrible!".

Tras la difusión de estas declaraciones, Leonardo Farkas anunció en mayo, a través de sus redes sociales, que emprendería acciones legales, señalando que había dado "instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación". Finalmente, la primera acción judicial confirmada fue presentada en contra de Sergio Rojas.

Luego de ser notificado de la querella, Sergio Rojas reaccionó en el programa "Zona de Estrellas", donde cuestionó la decisión del empresario y aseguró que responde a una estrategia para desviar la atención.

"En este caso creo que es una imbecilidad del porte de un buque", afirmó el periodista.

Posteriormente, expuso su interpretación sobre la decisión de Farkas de querellarse en su contra y no contra Claudia Schmidt.

"Yo creo que Leonardo lo pensó mil veces porque Claudia Schmidt basta que abra un correo para reventarlo y cambiarle la vida a él y a toda su familia. Fue cauto e inteligente en desviar el dardo porque sabía que con ese tanque soviético no se la iba a poder", sostuvo.

Finalmente, insistió en que el empresario evitaría un enfrentamiento judicial con la panelista uruguaya debido a la información que, según él, ella tendría en su poder.

"Yo creo que a él le da susto irse en contra de la Claudia, ella tiene como una carpeta donde tiene guardados documentos que en el fondo revelan quién es realmente Leonardo Farkas", concluyó.

Hasta ahora, los detalles de la querella se mantienen bajo reserva, mientras la causa comenzará su tramitación en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

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