Fans de BTS marchan en Chile para exigir claridad sobre sus conciertos

La incertidumbre que rodea la realización de los tres conciertos de BTS en Chile motivó este domingo una serie de movilizaciones en distintas ciudades del país, donde cientos de seguidores de la banda surcoreana salieron a las calles para solicitar una respuesta de la productora DG Medios y de las autoridades respecto al futuro de los espectáculos.

La principal convocatoria tuvo lugar en Santiago, donde, según información de Carabineros, entre 550 y 600 personas comenzaron a reunirse en Plaza Italia antes de iniciar una marcha por la Alameda con destino al Palacio de La Moneda.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y reunió principalmente a mujeres, jóvenes, adolescentes y familias, quienes vistieron prendas moradas y portaron globos, banderas y otros elementos representativos del fandom conocido como ARMY.

Durante parte de la jornada, los asistentes permanecieron concentrados entre el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y la estación de Metro Universidad Católica, mientras continuaban su desplazamiento hacia el centro de Santiago. El recorrido obligó a realizar desvíos de tránsito y contó con un amplio resguardo de Carabineros.

Las movilizaciones también se replicaron en otras ciudades del país. En Viña del Mar, decenas de seguidores se congregaron en el sector del Reloj de Flores con lienzos, pancartas y globos morados para solicitar que se encuentren alternativas que permitan concretar los conciertos en Chile.

A la actividad asistieron fanáticos provenientes de distintas comunas de la Región de Valparaíso, quienes además anunciaron la entrega de una declaración pública con sus principales demandas.

Además, en Rancagua y Puerto Montt, también llegaron fanáticas a las respectivas plazas de armas.

Las manifestaciones se realizaron luego de que la realización de los conciertos quedara en suspenso tras la negativa inicial para autorizar el uso del Estadio Nacional. No obstante, durante esta jornada el Ministerio del Deporte informó que evaluará nuevamente la solicitud presentada por la productora, luego de recibir nuevos antecedentes técnicos relacionados con el montaje del escenario y las medidas de protección de la infraestructura del recinto.

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