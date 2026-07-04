Familiares, colegas y seguidores despiden al actor Fernando Kliche

Entre muestras de afecto, recuerdos y palabras de reconocimiento, familiares, amigos, colegas y admiradores despidieron este sábado al actor Fernando Kliche. Durante el velorio, quienes compartieron con él tanto en el ámbito personal como profesional destacaron su entrega a las artes escénicas y el estrecho vínculo que mantuvo con el público durante toda su carrera.

Una de las intervenciones fue la de la actriz Katty Kowaleczko, quien recordó los años de trabajo junto al intérprete y resaltó que su vocación artística nunca se detuvo, incluso cuando estuvo alejado de las producciones televisivas. "Él nunca paró", expresó según consigna La Tercera.

La actriz explicó que, aunque en algunos períodos no participó en teleseries, Fernando Kliche continuó desarrollando proyectos ligados al teatro. "Nunca paró de escribir y hacer sus obras de teatro", sostuvo.

Kowaleczko también recordó la personalidad que caracterizaba al actor y que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión chilena durante varias décadas. "Fernando no era mujeriego, era muy coqueto. Es distinto a ser fresco. No era fresco, era coqueto y encantador", afirmó.

Otro de los momentos más significativos de la jornada estuvo marcado por las palabras de Ignacio Kliche, hijo del actor, quien agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas por su familia tras el fallecimiento de su padre. "Solo puedo decir gracias al cariño de la gente", expresó.

El hijo del intérprete señaló que el afecto del público fue una constante en la vida cotidiana de Fernando Kliche y aseguró que ese reconocimiento trascendía la pantalla.

"La gente nos conoce por los personajes, pero me quiero quedar con algo. Cada vez que caminábamos por cualquier lado, estaba el cariño de la gente", comentó.

Asimismo, relató que muchas personas llegaron hasta el velorio luego de terminar sus jornadas laborales, solo para darle un último adiós, un gesto que, según indicó, refleja el legado humano que dejó su padre. "Hay cosas que uno puede comprar, pero hay cosas que se ganan. Hoy llegamos temprano con mis hermanos y hubo gente que salió del trabajo y vino a darle una despedida. Eso era mi padre", afirmó.

Finalmente, Ignacio Kliche recordó los viajes que compartió con el actor por distintas ciudades del país y aseguró que ese contacto permanente con las personas es uno de los recuerdos más valiosos que conservará. "El cariño real que yo viví estando con mi padre y viajando por todo Chile, eso es con lo que me quedo", sostuvo.

"Estamos acá con mis hermanos y estuvimos todo el tiempo con él", concluyó.

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