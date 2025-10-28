Familia de Héctor Noguera da a conocer hora y lugar del velorio y funeral del querido actor

La familia y los seres más cercanos a Héctor Noguera han compartido con profunda tristeza los detalles de la despedida del querido actor, quien partió de este mundo este martes, a los 88 años.

En un comunicado, informaron que el velorio se llevará a cabo este martes 28 de octubre, desde las 16:00 horas, en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, ubicado en el Campus Oriente (Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia).

Asimismo, el jueves 30 de octubre, a las 11:00 horas, se oficiará una misa en el mismo lugar para rendirle un último homenaje. Luego, sus restos serán llevados al Cementerio Parque del Recuerdo, en Huechuraba, donde familiares, amigos y admiradores podrán darle el adiós final a quien fue una de las figuras más queridas y respetadas del teatro y la televisión chilena.

