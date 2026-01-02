Familia de Angelo Pierattini actualiza el estado de salud del músico tras grave accidente que lo dejó en coma inducido

El mundo de la música chilena quedó en shock este lunes luego de que se conociera que Angelo Pierattini protagonizó un grave accidente de tránsito en la Ruta 68, tras ser violentamente impactado por otro vehículo.

El golpe no fue menor. El exintegrante de Weichafe sufrió un hematoma en la cabeza, cuatro costillas fracturadas y complicaciones pulmonares que obligaron al equipo médico a tomar una drástica decisión: inducirlo a un coma para controlar la inflamación cerebral y evitar consecuencias mayores. La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas.

Con la preocupación a flor de piel, fue su esposa, Begoña Olivarría, quien salió a tranquilizar a los fans a través de redes sociales, entregando detalles clave sobre su evolución médica.

"Angelo sigue en coma inducido pero estable. Si todo sigue así, pronto podrán cortar los sedantes e ir despertando poco a poco. Es un proceso que tarda días, hay que tener paciencia", escribió en su cuenta de Instagram.

Más tarde, su hermano Daniel Pierattini reforzó el mensaje de calma, aunque sin esconder la gravedad del momento que atraviesa el músico.

"Se encuentra estable, todos los niveles monitoreados están dentro de lo normal, se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido".

Daniel también explicó el delicado objetivo del procedimiento médico, subrayando que, por ahora, las señales son alentadoras.

"Su cerebro descanse bien del golpe y así evitar un daño posterior. Hasta ahora ha evolucionado bien, lo más peligroso no ha pasado, que era que su cerebro se inflamara o generara mucha presión, así que es una buena señal", señaló, agradeciendo además las innumerables muestras de apoyo que ha recibido la familia.

