"Falta total de respeto": 31 Minutos reclama a candidato presidencial colombiano por uso de imagen para promover plan de seguridad

La productora Aplaplac, creadora de la serie nacional "31 Minutos", rechazó el uso no autorizado de sus personajes en la campaña presidencial del candidato colombiano, Sergio Fajardo Valderrama.

En redes sociales, el exalcalde de Medellín publicó: “Tulio Triviño. Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante”, acompañado de imágenes de los personajes.

Y desde la cuenta oficial del programa, respondieron que "cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña”. El comunicado agregó: “31 Minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes”.

Posteriormente, Fajardo eliminó la publicación, aunque usuarios ya habían difundido capturas. Aplaplac reforzó su postura en Instagram: “Queridos productores, les escribimos desde Aplaplac para ponerlos en aviso que la utilización de fotos de los personajes de 31 Minutos, del logo de 31 Minutos y la promoción de shows en vivo de 31 Minutos sin incorporar la palabra ‘TRIBUTO’ con el mismo tamaño de letras de la frase misma, es absolutamente ILEGAL”.

El escrito subrayó que “todas las marcas anteriormente descritas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca”.

Tanto Álvaro Díaz como Pedro Peirano, sus creadores, replicaron el mensaje en sus redes sociales. Hasta ahora, Fajardo no se ha referido públicamente al episodio.

