Falsa alarma: Red Hot Chili Peppers niega show anunciado en Sudamérica para 2027

La posibilidad de ver a Red Hot Chili Peppers nuevamente en Sudamérica generó expectación entre sus seguidores, pero la ilusión duró poco.

Y es que la propia agrupación estadounidense salió a desmentir su participación en un festival que había sido anunciado en Argentina para junio de 2027.

La controversia comenzó cuando la productora trasandina Underdog y el club Rosario Central difundieron información sobre el denominado Music Gol Festival, que tendría como escenario el estadio Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario.

Entre los nombres anunciados figuraba la reconocida banda californiana.

Sin embargo, el anuncio no contaba con el respaldo oficial de los músicos ni con una confirmación de los demás artistas que aparecían vinculados al evento. Esa falta de información oficial quedó en evidencia horas después de la difusión de la noticia.

Fue a través de la cuenta oficial de Red Hot Chili Peppers que llegó la aclaración. En la publicación del festival, el grupo respondió con un breve mensaje para negar su participación: "Lo sentimos, no somos nosotros".

Pese al desmentido, las publicaciones relacionadas con el Music Gol Festival continuaban disponibles en las plataformas de los supuestos organizadores, manteniendo la información sobre el evento pese a la negativa expresa de la banda.

PURANOTICIA