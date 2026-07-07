¿Falsa alarma? Jorge Valdivia rompe el silencio y aclara la verdad tras la polémica de los anillos con Daniela Aránguiz

El exfutbolista Jorge Valdivia salió al paso de las especulaciones que lo han vuelto a situar en la agenda mediática, luego de las declaraciones de Nidyan Fabregat, y se contactó directamente con el programa Hay que decirlo, de Canal 13, para aclarar diversos aspectos de la polémica.

Uno de los temas abordados por el exseleccionado nacional fue el episodio de los anillos, que en su momento su exesposa, Daniela Aránguiz, calificó como una "ordinariez". Al respecto, Valdivia aseguró que la situación fue completamente malinterpretada y sostuvo que nunca intentó recuperar un regalo que le hubiera hecho a la madre de sus hijos, sino que reclamaba objetos de su propiedad.

"Yo no le pedí que me devolviera ropa, un perfume, una cartera o un anillo, porque sería raro, hasta yo mismo me funo. Yo estaba pidiendo algo mío, pero nadie hizo el ejercicio", puntualizó el deportista.

En ese contexto, Valdivia criticó la cobertura que recibió el caso y afirmó que no hubo interés por contrastar la información ni por conocer su versión de los hechos, pese a que el conflicto surgió a partir de un correo electrónico privado.

"Un correo privado en el cual yo pido mis anillos, nadie se dio el tiempo para hacer la pregunta y decir: 'oye, ¿es tan grave que Jorge le pida los anillos, que le corresponden a él?'. Daniela tampoco lo dijo", explicó incómodo.

Finalmente, el exfutbolista manifestó que la constante exposición pública de este tipo de episodios afecta su vida personal, especialmente por su actual relación de pareja.

"Me incomoda porque tengo una nueva pareja, ella tiene hijos y, pucha, me resulta molesto que siempre que Daniela esté metida en una noticia me involucren a mí", remató, haciendo alusión a su actual pareja, Titi Armenakis.

PURANOTICIA