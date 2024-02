Faloon Larraguibel sobre su ex pareja Karol Lucero: “Prefiero no verlo”

Faloon Larraguibel se refirió por, por primera vez en mucho tiempo, sobre su ex pareja, la personalidad de internet Karol Lucero, debido a una dinámica, donde respondían preguntas el público, a través del canal de Youtube del canal Zona Latina, donde ella funge como animadora.

Cuando se le preguntó: "¿Es amiga de Karol Dance? Aunque esté funado", la ex “Yingo” fue tajante y aseguró que no tiene ninguna relación con Lucero y no tiene intenciones de retomar lazos con él.

"No, no somos amigos (...) Cuando yo terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna", dijo la animadora de “Sabores” del canal de cable.

E incluso fue mucho más tajante aseverando que, "No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo".

Cabe recordar que ambos fueron pareja cuando ambos pertenecían al elenco del programa “Yingo” de Chilevisión, en el año 2009, para terminar en el año 2012. Desde esa oportunidad, y como comentó Larraguibel, no se han vuelto a juntar.





(Imagen: Zona Latina)

