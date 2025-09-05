Faloon Larraguibel se suma al elenco de la nueva temporada de "Fiebre de Baile"

Este viernes, Chilevisión oficializó la participación de Faloon Larraguibel como la sexta confirmada en el regreso de Fiebre de Baile, el recordado estelar que prepara su retorno al horario prime con Diana Bolocco como conductora.

La exintegrante de Mekano y Yingo, reconocida por su paso por distintos espacios juveniles y realities, regresa a la pantalla del canal que impulsó su carrera televisiva.

"Siempre me atrevo a todo. Me encantan los desafíos", expresó Larraguibel en su presentación difundida a través de redes sociales.

"Vengo a 'Fiebre de Baile' a pasarla increíble y obviamente a disfrutar algo que me encanta, que es el baile", sentenció Faloon.

"Tengo muy buena memoria coreográfica", agregó.

Luego, aseguró que no le teme a ningún ritmo musical: "No creo que haya un ritmo que no me guste. Obviamente hay ritmos más difíciles, pero me atrevo a todo, porque me encanta bailar".

Tras ser consultada si es que podría ser la gran ganadora, Larraguibel respondió: "¿Si creo que puedo ganar 'Fiebre de Baile'? Por supuesto que sí. Si ya lo hice una vez, ¿por qué no otra?", recordando su paso anterior por el programa en 2010.

De esta forma, la chica reality se convierte en la sexta participante de la lista de confirmados del programa, conformada por María José Quiroz, Pastelito Jr., Cony Capelli, Nicole "Luli" Moreno y Kike Acuña.

Cabe recordar que Faloon Larraguibel fue parte de Fiebre de Baile en el año 2010, donde obtuvo el cuarto lugar.

PURANOTICIA