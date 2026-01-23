Faloon Larraguibel reavivó su guerra con Arenita tras polémica frase: “No voy a hablar de muertas”

Aunque han pasado casi veinte años desde que estalló el escándalo, la guerra fría entre Faloon Larraguibel y Natalia Rodríguez —más conocida como Arenita— está lejos de apagarse. Muy por el contrario, cada cierto tiempo vuelve a encenderse y deja claro que las heridas del pasado siguen abiertas.

El origen del quiebre es un viejo episodio que jamás terminó de cerrarse: un supuesto triángulo amoroso que tuvo como protagonista indirecto a Karol Lucero, el recordado “tercero en discordia”.

Desde entonces, ambas han seguido caminos distintos, pero el resentimiento ha reaparecido una y otra vez, especialmente cuando coinciden en pantalla o se les pregunta por el tema en espacios televisivos y realities.

Esta vez, el foco volvió a ponerse sobre Arenita, debido a las críticas que ha recibido por su actitud en El Internado, donde varios televidentes no han dudado en catalogarla como conflictiva por la forma en que se relaciona con algunos compañeros. En ese contexto, Faloon fue consultada directamente por el comportamiento de su antigua rival y lo que vino después dejó la escoba.

Lejos de esquivar la pregunta o responder con diplomacia, Larraguibel lanzó una polémica frase: “No voy a hablar de muertas”, disparó sin titubear la participante de Fiebre de Baile, dejando en shock tanto al notero como a quienes presenciaban el momento.

La frase no tardó en explotar en redes sociales, donde el comentario fue ampliamente comentado, analizado y criticado. Pero no fue lo único que llamó la atención: varios usuarios se fijaron en un detalle que no pasó inadvertido frente a cámara.

“Tus ojos me asustan”, “pestañea tres veces si estás bien”, “qué miedo sus ojos”, “¿Por qué tiene esa mirada?" y “¿por qué tendría que hablar de ella?“, fueron parte de las reacciones que inundaron la web, demostrando que el conflicto entre Faloon y Arenita sigue generando ruido, incomodidad y polémica, incluso después de tantos años.

